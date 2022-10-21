В Томске задержали студента за перфоманс

Канал «Улица Бархатная» рассказал о перформансе у Томского государственного университета. Конфликт возник из-за распоряжения в общежитии: студентам запретили стирать в своих стиральных машинах и требовали по 150 рублей за каждую стирку.

К воротам вуза они принесли стиральную машину, расписанную лозунгами: «Прощай, немытая общага», «Передаем привет Элине Хованской, Любови Евсеевой, Сергею Калужскому» , «Как давно вы стирали одежду руками?» и другими.

Руководство вуза вместо разговора вызвало полицию, которая задержала одного из студентов.

«Ну что, самый либеральный и классический вуз, вот так вы решаете проблемы?» — отреагировала «Улица Бархатная».

Фото: «Улица Бархатная».