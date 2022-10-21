Уехавшие от мобилизации россияне не торопятся домой

«Коммерсантъ» выяснил, что рейсы из России все еще популярнее, чем обратно. Несмотря на объявления об окончании мобилизации в Санкт-Петербурге, Москве и нескольких регионах, уехавшие россияне не спешат возвращаться домой.

На рейсы из Москвы на некоторые направления все еще сложно найти билеты, а цена оказывается вдвое выше, чем обычно. Авиакомпании и сервисы по бронированию билетов сообщили, что не видят роста спросов на полеты в Россию.

Единственной страной, откуда вырос пассажиропоток в Россию, стала Армения. Но эксперты считают, что причиной могут быть транзитный трафик и низкие цены на рейсы Ереван-Москва.