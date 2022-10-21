Правительству Франции грозит вотум недоверия

Правительство Франции во главе с Элизабет Борн может получить вотум недоверия. Оппозиция была недовольна тем, что правительство и президент без голосования приняли первую часть бюджета на 2023 год. Такие действия позволяет проводить 49.3 статья Конституции страны, но в парламенте все равно произошел раскол, пишет «Коммерсант».

Элизабет Борн говорила, что голосование по бюджету отменили, чтобы избежать долгих дебатов: оппозиция ранее говорила, что будет голосовать против бюджета. После такого заявления депутаты левого блока покинули Национальное собрание и пригрозили вотумом недоверия.

В то же время правые депутаты во главе с Марин Ле Пен остались на своих местах, а идею вотума поддержали. Но вместе с левым фронтом выступать они не хотят.

Распустить парламент может президент Франции Эммануэль Макрон. Но его популярность сейчас снизилась, поэтому эксперты считают, что такой вариант маловероятен.

Пресс-секретарь правительства Оливье Веран подтвердил готовность использовать статью 49.3 «во всех главах бюджета». Вероятнее всего это приведет к еще большему расколу во французском парламенте, но вотум вряд ли поддержат — из-за раскола в самой оппозиции и нежелании действовать вместе.