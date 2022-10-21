Reuters: пожар в иранской тюрьме мог произойти после стычки полиции и заключенных

Журналисты Reuters выяснили, что пожар в иранской тюрьме Эвин 15 октября мог произойти из-за столкновения полиции и заключенных. За два дня до пожара в колонию прибыло подразделение полиции по борьбе с беспорядками, а заключенные говорили, что полицейские начали стрелять и применяли слезоточивый газ.

Шесть источников рассказали, что полицейские начали патрулировать коридоры, выкрикивали «Бог — величайший» и стучали дубинками по решеткам камер. О провокациях со стороны заключенных источники не говорили. С четверга по субботу продолжалось патрулирование, когда некоторые арестованные начали выкрикивать антиправительственные лозунги — как и протестующие на улицах.

«Затем мы услышали выстрелы и песнопения «Смерть Хаменеи» (верховный духовный лидер, против которого протестуют в стране. — NT) заключенных в других камерах», — рассказал о начале конфликта один из заключенных.

Заключенные рассказали, что после протестных песен полиция ворвалась в камеру и начала избивать заключенных, были слышны выстрелы, силовики применили слезоточивый газ. Стрельбу открыли и в соседних камерах, откуда пытались выбраться заключенные и помочь протестующим.



После этого начались кровавые полицейские расправы и пожар. Все источники агентства разговаривали с журналистами на условиях анонимности. Почему полицию отправили в тюрьму — журналисты выяснить не смогли. Однако они считают, что пожар был ответом на антиправительственные выступления заключенных колонии. Это также говорит о том, что власти готовы решительно подавлять инакомыслие.

В тюрьме Эвин с 1979 года содержатся политические заключенные и иностранцы. Из-за большого числа антиправительственно настроенных интеллектуалов и ученых, заключенных под стражу, тюрьму уже называют «Эвинский университет».

Во время пожара умерли восемь человек: по официальной версии загорелась мастерская. Но правозащитники и заключенные говорят, что погибших были десятки человек, а в мастерской во время пожара не могло быть арестантов: все они в это время были в камерах . Правозащитники считают, что пожар был необходим власти для того, чтобы скрыть избиение и жестокое подавление выступлений, в том числе в тюрьме.

Институт изучения войны пишет, что в Иране протесты продолжаются уже 40 дней после смерти Махсы Амини. За последние сутки выступления прошли в пяти городах страны и пяти провинциях. Аналитики ждут усиления протестов 22 и 26 октября.