Компания LG может перенести завод из Подмосковья в Казахстан или Узбекистан

Южнокорейская компания по производству бытовой техники LG может перенести завод из Подмосковья в Казахстан или Узбекистан, узнал «Коммерсант». В России предприятие производило холодильники, стиральные машины и телевизоры.

LG выбирает между Казахстаном и Узбекистаном. По мнению экспертов, в Узбекистан переносить производство выгоднее из-за большего числа дешевой рабочей силы. В Казахстане же больше платежеспособных потребителей.

Часть менеджеров LG уже переехали в Ташкент. Также известно, что прошли переговоры с узбекской компанией Artel: на мощностях предприятия сейчас собирают в том числе технику Samsung. Но подробности переговоров в компании не раскрыли.

В Казахстане несколько лет назад работал завод LG, но его закрыли. В Минпроме страны сейчас обсуждают возможность открытия завода заново.

LG остановила производство в России в марте из-за боев в Украине. Всего с начала российской военной операции из страны ушло больше 1000 компаний. Производители бытовой техники — не исключение. Покинула рынок Whirlpool, ищет покупателей Bosch.