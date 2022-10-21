Стремоусов: «американцы» нанесли удар по переправе в Херсоне

Пророссийский замлгавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ночью ВСУ нанесли удар по гражданской переправе в районе Антоновского моста. Только он сказал, что удар нанесли «американцы».

«Американцы очередной раз нанесли ракетный удар по гражданской переправе в районе Антоновского моста. Среди жителей Херсона четверо погибших, детей среди них нет. Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает. Американцы будут продолжать наносить удары по Херсону. Мы будем продолжать эвакуировать мирных граждан с правого берега Херсонской области», — написал Стремоусов.

Он добавил, что «город Херсон как крепость уже сейчас готовится к обороне», но все атаки отбиты.