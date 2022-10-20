«Верстка»: Росреестр скрыл недвижимость генерала Суровикина

Журналисты «Верстки» узнали, что в Росреестре скрыли недвижимость, принадлежащую командующему российскими войсками в Украине генералу Сергею Суровикину и его семье. Домами и квартирами владеет «Российская Федерация».

Суровикин командует войсками с 8 октября. Его жене и детям принадлежит жилье стоимостью как минимум 125 млн рублей и площадью около 500 кв. м. Согласно декларациям, с 2017 по 2019 годы Суровикин заработал 30,9 млн рублей, а его супруга — 19,7 млн.

В собственности семьи таунхаус в поселке премиум-класса «Дубровка» в Новой Москве, квартира в Хорошевском районе Москвы площадью 107,5 кв. м, апартаменты в 82,7 кв. м в столичном жилом комплексе бизнес-класса «Серебряный берег». В 2020 году «Проект» рассказывал о доме на Рублёвке Анны Суровикиной: у нее здесь участок в 27 соток стоимостью 109 млн рублей, недалеко от дома Ротенберга.