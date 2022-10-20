В иностранном легионе ВСУ воевал родственник Кеннеди

Daily Mail выяснила, что внучатый племянник Джона Кеннеди вступил в Иностранный легион ВСУ. Об этом 28-летний Коннор Кеннеди сообщил в соцсетях.

Вступить в иностранный легион по призыву украинских властей он решил в начале года. Он сказал об этом только двум людям: не хотел, чтобы родные волновались за него, а в легионе — не хотел иного отношения от товарищей.

Он рассказал журналистам, что у него не было военного опыта, да и стрелком хорошим он не был.

«Но мог таскать тяжелые вещи и быстро учился. Я был готов умереть там. Так что вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт», — рассказал Кеннеди.

Он добавил, что солдатом ему понравилось быть больше, чем он ожидал. Сейчас он вернулся в США, но он считает, что его история может вдохновить других. При этом в иностранный легион с апреля набирают людей только с боевым опытом.