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Центробанк: средства населения в банках сократились на 458 млрд рублей

20.10.2022

Отток пришелся на вторую половину сентября, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Мобилизацию Владимир Путин объявил 21 сентября

