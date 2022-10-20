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Центробанк: средства населения в банках сократились на 458 млрд рублей
20.10.2022
Отток пришелся на вторую половину сентября, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Мобилизацию Владимир Путин объявил 21 сентября
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