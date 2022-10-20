Закон о пропаганде ЛГБТ внесли в Госдуму

Пресс-служба Госдумы сообщила, что депутаты готовы рассмотреть закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди взрослых и детей. Как отметили в Госдуме, проект предполагает наказание за «ЛГБТ-пропаганду» и оправдание нетрадиционных отношений в СМИ, интернете, литературе и кино.

Авторами законопроекта выступили руководители всех фракций, 390 депутатов и председатель думы Вячеслав Володин. Во время обсуждения законопроекта депутаты настаивали, что ЛГБТ-пропаганда — это часть «гибридной войны», а документ призван «защитить российские семьи».

«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — говорил Володин.

Новации подразумевают штраф за пропаганду ЛГБТ среди взрослых, в том числе в интернете — до 5 млн рублей. Детям демонстрировать информацию об ЛГБТ или смене пола будет запрещено. Если «пропагандировать ЛГБТ» будет иностранец, то его выдворят из России.

На парламентских слушаниях депутаты поддержали введение закона. При этом как быть с классическими произведениями литературы, в Госдуме еще не решили: депутаты на словах сказали, что классики это не коснется. Однако книгоиздатели все еще не имеют точных данных о том, как поправки отразятся на них.