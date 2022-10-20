239-й день боев: главное

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Парламент Нидерландов поддержал создание в Гааге спецтрибунала для России и Владимира Путина. Об этом в Twitter сообщил депутат Сьорд Сьордсма.
«Большинство депутатов парламента Нидерландов выступают за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности», — написал он.
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ЕС согласовал санкции против Ирана из-за поставок беспилотников России. В санкционный список внесли трех иранских физических лиц и одно иранское юридическое лицо.
«Мы принимаем незамедлительные меры против Ирана, который поддерживает войну России в Украине. Я приветствую решение Совета ЕС в рекордные сроки принять ограничительные меры против иранских лиц, которые оказывают военную поддержку России», — сказал председатель ЕС Шарль Мишель.
В Кремле продолжают отрицать сделку с Ираном о поставке беспилотников. В МИД данные о таком соглашении назвали «не более чем набором умозаключений и притянутых за уши утверждений». Москва также угрожает прервать зерновую сделку, есть ООН направит в Украину представителя для изучения беспилотников.
Однако сегодня в эфире РБК член общественного совета Минобороны Роман Пухов проговорился об иранских дронах. Правда потом сказал, что не помнит произошедшего, сослался на последствий коронавируса и «постановку». Он не знал, что был в эфире и попросил ведущих не заострять внимания на иранских дронах-камикадзе, используемых в Украине, чтобы «сильно лодку не раскачивать», и потому что это классическая история: «жопа есть, а слова нет».
Журналисты The Guardian сегодня рассказали, что борьба с иранскими дронами обходится Украине дороже, чем они стоят. За месяц Россия запустила аппаратов на 18 млн долларов а на то, чтобы их сбить, у Украины ушло около 28 млн долларов. Ущерб не считали. Но после массированной атаки российских войск этими беспилотниками в Украине готовятся к отключениям электроэнергии — удары наносили по объектам критической инфраструктуры.
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Украина завила, что российские войска уходят из Энергодара, однако пока статус города неясен, пишет The New York Times. Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Городские власти сообщили, что в ночь на 20 октября представители пророссийской администрации вывозили из города награбленное имущество, в том числе телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые предметы, добавляет DW*.
«Паника, страх и ожидания поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара», — написали в городском Telegram-канале.
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Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российскими войсками занято около 1,8% области — это 32 населенных пункта. ВСУ освободили 544 населенных пункта и продолжают оттеснять российские войска.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как его дети воюют в Украине. По его словам, они находятся на линии соприкосновения, где идут ожесточенные бои. Он добавил, что они сразу взялись за дело: на кадрах слышна стрельба, у детей в руках оружие.
ВВС уточнила, что Конвенция ООН о правах ребенка, которую ратифицировала Россия, обязывает государства принимать все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях.
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Разведка Британии не исключает выход российских войск из Херсона. Назначенный командовать войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что «возникла сложная ситуация» в районе Херсона и поддержал планы по эвакуации мирного населения. Заявление Суровикина весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти серьезно рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от реки Днепр.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что из правобережной части Херсонской области вывезли около 15 тыс. мирных жителей.
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Аналитики института изучения войны (ISW) сообщили, что российские власти создают информационный фон для оправдания от ступени их Харьковской области. По мнению аналитиков, они могут устроить провокации на Каховской ГЭС и обвинить в этом ВСУ. Разрушение дамбы может прикрыть отступление россин с правого берега Днепра и замедлить продвижение ВСУ.
Вывоз украинцев в российские регионы аналитики оценили как насильственную депортацию. Помимо этого эвакуаци призвана вывести сотрудников оккупационных администраций и коллаборантов в ожидании украинского наступления.
Введенное Путиным вчера военное положение они оценили как способ легитимизации мобилизации и других действий внутри страны и на занятых российскими войсками территории Украины.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».