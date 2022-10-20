239-й день боев: главное

Парламент Нидерландов поддержал создание в Гааге спецтрибунала для России и Владимира Путина. Об этом в Twitter сообщил депутат Сьорд Сьордсма.

«Большинство депутатов парламента Нидерландов выступают за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности», — написал он.

ЕС согласовал санкции против Ирана из-за поставок беспилотников России. В санкционный список внесли трех иранских физических лиц и одно иранское юридическое лицо.

«Мы принимаем незамедлительные меры против Ирана, который поддерживает войну России в Украине. Я приветствую решение Совета ЕС в рекордные сроки принять ограничительные меры против иранских лиц, которые оказывают военную поддержку России», — сказал председатель ЕС Шарль Мишель.

В Кремле продолжают отрицать сделку с Ираном о поставке беспилотников. В МИД данные о таком соглашении назвали «не более чем набором умозаключений и притянутых за уши утверждений». Москва также угрожает прервать зерновую сделку, есть ООН направит в Украину представителя для изучения беспилотников.

Однако сегодня в эфире РБК член общественного совета Минобороны Роман Пухов проговорился об иранских дронах. Правда потом сказал, что не помнит произошедшего, сослался на последствий коронавируса и «постановку». Он не знал, что был в эфире и попросил ведущих не заострять внимания на иранских дронах-камикадзе, используемых в Украине, чтобы «сильно лодку не раскачивать», и потому что это классическая история: «жопа есть, а слова нет».

Журналисты The Guardian сегодня рассказали, что борьба с иранскими дронами обходится Украине дороже, чем они стоят. За месяц Россия запустила аппаратов на 18 млн долларов а на то, чтобы их сбить, у Украины ушло около 28 млн долларов. Ущерб не считали. Но после массированной атаки российских войск этими беспилотниками в Украине готовятся к отключениям электроэнергии — удары наносили по объектам критической инфраструктуры.

Украина завила, что российские войска уходят из Энергодара, однако пока статус города неясен, пишет The New York Times. Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Городские власти сообщили, что в ночь на 20 октября представители пророссийской администрации вывозили из города награбленное имущество, в том числе телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые предметы, добавляет DW*.

«Паника, страх и ожидания поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара», — написали в городском Telegram-канале.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российскими войсками занято около 1,8% области — это 32 населенных пункта. ВСУ освободили 544 населенных пункта и продолжают оттеснять российские войска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как его дети воюют в Украине. По его словам, они находятся на линии соприкосновения, где идут ожесточенные бои. Он добавил, что они сразу взялись за дело: на кадрах слышна стрельба, у детей в руках оружие.

ВВС уточнила, что Конвенция ООН о правах ребенка, которую ратифицировала Россия, обязывает государства принимать все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях.

Разведка Британии не исключает выход российских войск из Херсона. Назначенный командовать войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что «возникла сложная ситуация» в районе Херсона и поддержал планы по эвакуации мирного населения. Заявление Суровикина весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти серьезно рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от реки Днепр.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что из правобережной части Херсонской области вывезли около 15 тыс. мирных жителей.

Аналитики института изучения войны (ISW) сообщили, что российские власти создают информационный фон для оправдания от ступени их Харьковской области. По мнению аналитиков, они могут устроить провокации на Каховской ГЭС и обвинить в этом ВСУ. Разрушение дамбы может прикрыть отступление россин с правого берега Днепра и замедлить продвижение ВСУ.

Вывоз украинцев в российские регионы аналитики оценили как насильственную депортацию. Помимо этого эвакуаци призвана вывести сотрудников оккупационных администраций и коллаборантов в ожидании украинского наступления.

Введенное Путиным вчера военное положение они оценили как способ легитимизации мобилизации и других действий внутри страны и на занятых российскими войсками территории Украины.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».