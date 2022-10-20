Путин и Шойгу посетили мобилизованных под Рязанью

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-службе российского военного ведомства.

Как сообщили в Минобороны РФ, Путин приехал оценить подготовку мобилизованных «к выполнению задач в районах проведения специальной военной операции». Глава РФ также выслушал доклад Сергея Шойгу. В нем министр обороны рассказал «о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учётным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений».

Кроме того, сообщается, что Путин «проинспектировал» практические занятия для военных, а также посетил многофункциональный стрелковый комплекс, в котором мобилизованные обучаются стрельбе «под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт».

С 21 сентября в Рязани произошло два громких инцидента, связанных с мобилизацией. Так, 26 сентября на автовокзале «Центральный»‎ мужчина пытался себя поджечь, крича, что не хочет ехать на фронт. Позднее, 9 октября, в городе подожгли военкомат с помощью «коктейлей Молотова». Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.