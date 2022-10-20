«Женский голос»* лишили права на аренду помещения в Томске

Мэрия Томска лишила правозащитную организацию «Женский голос»* помещения, в котором располагался единственный в области кризисный приют для женщин. Об этом сообщает «Радио Свобода»**.

Как отмечает радиостанция, в связи с введением военного положения на территории присоединенных к России украинских территорий Госдума в ближайшее время анонсирует новые ограничения в деятельности «иностранных агентов». Среди них множество правозащитных организаций, в том числе — «Женский голос»*.

«Женский голос»* оказывает помощь жертвам домашнего насилия. Организация арендовала у мэрии Томска помещение, в котором разместила единственный на всю область кризисный центр для женщин. По данным «Радио Свобода»**, власти города «пошли на опережение» и лишили НКО арендуемого ими пространства.

*«Женский голос» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

**«Радио Свобода» Минюст РФ считает «иностранным агентом».