Силовики без предупреждения провели в одной из школ Геленджика антитеррористические учения со стрельбой

Утром 19 октября в школу № 1 Геленджика ворвались вооруженные люди в масках. Как выяснилось позже, это были силовики, которые без предупреждения решили провести в учебном заведении «антитеррористические учения». Они стреляли прямо перед детьми из охолощенного оружия.

Родители учеников пожаловались в соцсетях мэру Геленджика. По их словам, «люди зашли с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке! Предупредили за полчаса, что будет эвакуация, но то, что будут стрелять и терроризм отрабатывать — никто не знал». «Кто ответит за то, что мой ребенок сегодня видел, как мужчина в маске стрелял в потолок над учительницей?» — написала одна из комментаторов. Богодистов в комментариях в своем Telegram-канале согласился с жалобами, отметив, что «не то время сейчас для такой спонтанности».

Инцидент прокомментировали и в муниципальном центре управления. Там заявили, что «тактико-специальные занятия» провели по решению антитеррористической комиссии «с соблюдением всех мер безопасности». В ведомстве утверждают, что с учителями провели инструктаж, а учеников якобы оповестили о проведении тренировки, передает «Юга.ру».

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал не наказывать организаторов «учений» в геленджикской школе. Он признал, что «стихийное» проведение таких мероприятий недопустимо, отметив при этом, что «против наказания».

Baza обратила внимание, что сюжет о «тактико-специальных занятиях» показали по местному телевидению и разместили в YouTube. Однако после волны возмущения со стороны родителей ролик из видеосервиса исчез.