Парламент Нидерландов поддержал создание спецтрибунала для Путина

Парламент Нидерландов поддержал создание в Гааге спецтрибунала для президента России Владимира Путина. Об этом в своем Twitter сообщил депутат Сьорд Сьордсма.

«Большинство депутатов парламента Нидерландов выступают за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности», — говорится в посте.



Ранее член украинской рабочей группы по созданию спецтрибунала Олег Гавриш рассказал «Настоящему времени»*, что трибунал над президентом РФ Владимиром Путиным и всем политическим руководством России в Гааге может начать работу уже через год.

Украина настояла на создании отдельного международного трибунала, поскольку действующий Гаагский трибунал не может рассматривать преступления агрессии РФ против Украины. Дело в том, что Россия не присоединилась к Римскому уставу.

В подготовке соглашения украинским специалистам помогают известные международные юристы: Филипп Сэндс, специализирующийся на механизмах работы международного криминального суда, Антуан Гарапон, возглавляющий Французский институт права, Джеффри Найс, прокурор, участвовавший в процессе над Слободаном Милошевичем, а также Марк Эллис — глава Международной ассоциации юристов.

Соглашение готовы подписать страны Балтии, Польша, Великобритания, Чехия, Словакия, Румыния. Положительную реакцию инициатива получила в Швейцарии, Исландии, Ирландии, в Канаде. По словам Гавриша, этот состав является «достаточно неплохим», однако Украина хочет, чтобы создание трибунала поддержали все страны Евросоюза, США, Япония и Австралия.

В настоящее время Украина ведет переговоры по созданию отдельного суда для российских пропагандистов. Согласно украинскому законодательству, подстрекательство к войне является уголовно наказуемым деянием, объяснил Гавриш.

*«Настоящее время» Минюст РФ считает «иностранным агентом»