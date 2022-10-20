Член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов проговорился об использовании Shahed-136

Директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире РБК предупредил журналистов, чтобы они не спрашивали его об иранских дронах Shahed-136, использование которых власти РФ отрицают.

«Сильно лодку раскачивать не будем. Поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских не [заострять внимание], потому что это классика — жопа есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали», — сказал он, вероятно, не зная о том, что его микрофон уже включили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что Иран поставляет России беспилотники Shahed-136, назвав эти данные слухами. Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает подобной информацией и переадресовал вопрос об использовании иранских БПЛА Минобороны РФ.

Тем временем, украинская сторона неоднократно заявляла об использовании российской армией иранских дронов. Эту информацию подтверждает и западная разведка. Сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей Shahed-136.



«Shahed Aviation Industries несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — объясняется данное решение в журнале ЕС.