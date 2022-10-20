Лиз Трасс объявила об уходе в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс официально объявила об уходе в отставку. Ее руководство стало самым коротким за всю историю страны — оно продлилось всего 45 дней.

Заявление, сделанное Трасс у ворот Даунинг-стрит, свидетельствует о полном обнулении ее политического авторитета. Ее действия привели к обвалу рынка, потере двух ключевых министров в сформированном ею правительстве, а также утрате доверия со стороны членов парламента, обращает внимание The Guardian.

Два дня назад Лиз Трасс извинилась за ошибки в своей программе, однако сразу подавать в отставку не стала. «Я хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки. Я хотела действовать, помочь людям с их счетами за электроэнергию, справиться с проблемой высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро», — заявила она.

После того как рейтинги Трасс серьезно упали, она уволила с поста министра финансов Квази Квартенга. Он считался ее ключевым соратником. Вместе с ним Трасс подготовила план экономической реформы, который вызвал критику со стороны избирателей, представителей рынка, экономистов, международных финансовых организаций, союзников в США и Европе, ее собственной партии и министров сформированного ею правительства. Politico сообщала, что члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки Трасс.

На место Квартенга был назначен Джереми Хант, ранее занимавший посты министра иностранных дел и здравоохранения в британском правительстве. Он отказался от оставшихся основных пунктов программы по снижению налогов, включая сокращение поддержки энергетики. Назначение Ханта Трасс объяснила как раз тем, что ей нужно изменить направление.