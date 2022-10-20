Жители Мариуполя покидают город после введения Путиным военного положения

Жители Мариуполя массово покидают город после введения военного положения на подконтрольной России части Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале городского совета.

«Украинцы массово выезжают с временно оккупированных территорий, опасаясь начала мобилизации. Призываем мариупольцев любым способом уезжать из оккупированного города. Пытаться добраться до подконтрольных территорий Украины, делать все, чтобы не стать жертвой так называемой «могилизации», — говорится в публикации.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о ведении военного положения в четырех новых регионах России: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Он поручил правительству, Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии в течение трех дней представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.



Ограничения введены также в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. При этом закрывать границы из-за военного положения не будут, заверили в пресс-службе Кремля.