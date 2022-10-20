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#Новости

Жители Мариуполя покидают город после введения Путиным военного положения

20.10.2022

Украинские власти призывают их перебраться на подконтрольные Украине территории

Жители Мариуполя массово покидают город после введения военного положения на подконтрольной России части Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале городского совета.

«Украинцы массово выезжают с временно оккупированных территорий, опасаясь начала мобилизации. Призываем мариупольцев любым способом уезжать из оккупированного города. Пытаться добраться до подконтрольных территорий Украины, делать все, чтобы не стать жертвой так называемой «могилизации», — говорится в публикации.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о ведении военного положения в четырех новых регионах России: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Он поручил правительству, Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии в течение трех дней представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Ограничения введены также в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. При этом закрывать границы из-за военного положения не будут, заверили в пресс-службе Кремля.

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