В Пермском крае предложили создать доску позора для скрывшихся от мобилизации за границей

Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов предложил создать доску позора с фотографиями тех, кто скрылся от мобилизации за границей. С такой инициативой он выступил на заседании краевого парламента, сообщает портал «Новый компаньон».

По его словам, в России есть как те, кто «поступил порядочно по отношению к своей Родине», так и те, кто «проявили себя как трусы». По его мнению, первых необходимо отметить на доске почета, а вторых — на доске позора, поскольку люди должны знать тех, «кто нас предал, а кто кровь за нас проливает».

«Полбеды то, что кто-то стал трусом и перешёл границу Казахстана. Есть те, кто подписал документы на границе в Верхнем Ларсе о том, что они признают наше государство агрессором, захватившим Абхазию, Южную Осетию и так далее», — сказал Благов.

Ранее Forbes со ссылкой на источник в администрации президента сообщил, что после объявления «частичной» мобилизации Россию покинуло порядка 700 тысяч человек, при этом больше четверти из них отправились в Казахстан. Также популярными направлениями стали Грузия, Монголия и другие приграничные государства.