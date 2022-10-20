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Reuters: американская атомная энергетика столкнулась с кризисом из-за нехватки обогащенного урана необходимой пробы

20.10.2022

Единственным поставщиком данного вида топлива является российская компания TENEX, принадлежащая «Росатому»

Американские компании, разрабатывающие новое поколение малых атомных электростанций, которые призваны сократить выбросы углекислого газа, столкнулись с большой проблемой: только одна компания продает необходимое им топливо, и она — российская. Речь идет об уране, сообщает Reuters, который обогащается на 20%, а не на 5%, как уран, который питает большинство атомных станций. Но в настоящее время данный вид топлива реализуется только компанией TENEX, которая является частью российской государственной компании по атомной энергии «Росатом».

В настоящее время правительство США в срочном порядке ищет способы использовать часть своих запасов оружейного урана для заправки новых современных реакторов и запуска отрасли, которая, по его мнению, имеет решающее значение для достижения странами глобальных целей по сокращению выбросов до нуля.

Энергетический кризис, вызванный конфликтом в Украине, возродил интерес к ядерной энергетике. Сторонники небольших реакторов нового поколения утверждают, что они более эффективны, быстрее строятся и могут ускорить отказ от ископаемых видов топлива.

Но без надежного источника обогащенного урана с высоким содержанием пробы, который необходим реакторам, разработчики опасаются, что они не получат заказов на свои установки. А без заказов потенциальные производители топлива вряд ли смогут наладить коммерческие поставки, чтобы заменить российский уран.

Тот факт, что Россия обладает монополией на такой вид урана, давно беспокоил Вашингтон, но конфликт в Украине изменил игру, поскольку ни правительство, ни компании, разрабатывающие новые современные реакторы, не хотят полагаться на Москву.

Хотя ни одна западная страна не ввела санкции против «Росатома» из-за Украины, в основном из-за его важности для мировой атомной промышленности, американские разработчики электростанций, такие как X-energy и TerraPower, не хотят зависеть от российской цепочки поставок. Они утверждают, что до последних событий не испытывали проблем с поставками топлива, однако сейчас вести дела с Россией стало «неудобно».

В 2019 году правительство заключило контракт с Centrus, единственной компанией, помимо TENEX, которая в настоящее время имеет лицензию на производство урана нужной пробы, а также на строительство демонстрационной установки. Производство перенесли на 2023 год из-за проблем с логистическими цепочками.

После того как предприятие будет запущено, пройдет пять лет, прежде чем Centrus сможет начать производство 13 тонн обогащенного урана в год. Но это лишь треть от того количества, которое необходимо для американских реакторов к 2030 году. При этом другие потенциальные производители топлива отстают еще больше.

Власти США заключили контракты на строительство двух демонстрационных ректоров к 2028 году с компаниями TerraPower и X-energy. Однако сроки могут измениться из-за того, что Штаты не могут получить российское топливо и неготовности к работе других зарубежных поставщиков. Производителям необходимы специальные лицензии для производства такого урана. Кроме того, они должны выполнять дополнительные требования безопасности и сертификации, в том числе в вопросах упаковки и транспортировки топлива.

Чтобы выйти из тупика, правительство США стремится «разбавить» имеющийся в его запасах высокообогащенный уран оружейного качества, хотя это также потребует времени. В 2016 году Вашингтон заявил, что в период с 30 сентября 2013 года по 31 марта 2016 года оно переработало 7,1 тонны. В этом месяце на вопрос о том, ускорился ли этот процесс, в Министерстве энергетики ответили следующее: «Темпы переработки постоянно оцениваются на предмет возможностей ускорения».

Президент США Джо Байден в августе подписал закон о снижении инфляции, в который было заложено 700 млн долларов на обеспечение поставок обогащенного урана от правительства и консорциума, сотрудничающего с Минэнергетики, для использования в передовых реакторах и исследованиях. В сентябре на увеличение внутренних поставок топлива было выделено еще 1,5 млрд долларов.

В конечном счете законодатели исключили эту меру из законопроекта из-за опасений по поводу расходов, хотя она остается приоритетной для некоторых чиновников в Белом доме, включая министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. По данным Управления энергетической информации США, в прошлом году атомные электростанции в США импортировали из России около 14% урана, а также 28% услуг по обогащению.

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