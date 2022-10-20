Reuters: американская атомная энергетика столкнулась с кризисом из-за нехватки обогащенного урана необходимой пробы

Американские компании, разрабатывающие новое поколение малых атомных электростанций, которые призваны сократить выбросы углекислого газа, столкнулись с большой проблемой: только одна компания продает необходимое им топливо, и она — российская. Речь идет об уране, сообщает Reuters, который обогащается на 20%, а не на 5%, как уран, который питает большинство атомных станций. Но в настоящее время данный вид топлива реализуется только компанией TENEX, которая является частью российской государственной компании по атомной энергии «Росатом».

В настоящее время правительство США в срочном порядке ищет способы использовать часть своих запасов оружейного урана для заправки новых современных реакторов и запуска отрасли, которая, по его мнению, имеет решающее значение для достижения странами глобальных целей по сокращению выбросов до нуля.



Энергетический кризис, вызванный конфликтом в Украине, возродил интерес к ядерной энергетике. Сторонники небольших реакторов нового поколения утверждают, что они более эффективны, быстрее строятся и могут ускорить отказ от ископаемых видов топлива.



Но без надежного источника обогащенного урана с высоким содержанием пробы, который необходим реакторам, разработчики опасаются, что они не получат заказов на свои установки. А без заказов потенциальные производители топлива вряд ли смогут наладить коммерческие поставки, чтобы заменить российский уран.



Тот факт, что Россия обладает монополией на такой вид урана, давно беспокоил Вашингтон, но конфликт в Украине изменил игру, поскольку ни правительство, ни компании, разрабатывающие новые современные реакторы, не хотят полагаться на Москву.



Хотя ни одна западная страна не ввела санкции против «Росатома» из-за Украины, в основном из-за его важности для мировой атомной промышленности, американские разработчики электростанций, такие как X-energy и TerraPower, не хотят зависеть от российской цепочки поставок. Они утверждают, что до последних событий не испытывали проблем с поставками топлива, однако сейчас вести дела с Россией стало «неудобно».



В 2019 году правительство заключило контракт с Centrus, единственной компанией, помимо TENEX, которая в настоящее время имеет лицензию на производство урана нужной пробы, а также на строительство демонстрационной установки. Производство перенесли на 2023 год из-за проблем с логистическими цепочками.



После того как предприятие будет запущено, пройдет пять лет, прежде чем Centrus сможет начать производство 13 тонн обогащенного урана в год. Но это лишь треть от того количества, которое необходимо для американских реакторов к 2030 году. При этом другие потенциальные производители топлива отстают еще больше.



Власти США заключили контракты на строительство двух демонстрационных ректоров к 2028 году с компаниями TerraPower и X-energy. Однако сроки могут измениться из-за того, что Штаты не могут получить российское топливо и неготовности к работе других зарубежных поставщиков. Производителям необходимы специальные лицензии для производства такого урана. Кроме того, они должны выполнять дополнительные требования безопасности и сертификации, в том числе в вопросах упаковки и транспортировки топлива.



Чтобы выйти из тупика, правительство США стремится «разбавить» имеющийся в его запасах высокообогащенный уран оружейного качества, хотя это также потребует времени. В 2016 году Вашингтон заявил, что в период с 30 сентября 2013 года по 31 марта 2016 года оно переработало 7,1 тонны. В этом месяце на вопрос о том, ускорился ли этот процесс, в Министерстве энергетики ответили следующее: «Темпы переработки постоянно оцениваются на предмет возможностей ускорения».



Президент США Джо Байден в августе подписал закон о снижении инфляции, в который было заложено 700 млн долларов на обеспечение поставок обогащенного урана от правительства и консорциума, сотрудничающего с Минэнергетики, для использования в передовых реакторах и исследованиях. В сентябре на увеличение внутренних поставок топлива было выделено еще 1,5 млрд долларов.



В конечном счете законодатели исключили эту меру из законопроекта из-за опасений по поводу расходов, хотя она остается приоритетной для некоторых чиновников в Белом доме, включая министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. По данным Управления энергетической информации США, в прошлом году атомные электростанции в США импортировали из России около 14% урана, а также 28% услуг по обогащению.

