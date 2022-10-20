Замминистра транспорта покинет пост из-за взрыва на Крымском мосту

Журналисты РБК выяснили, что замминистра транспорта Александр Суханов покинет пост из-за взрыва на Крымском мосту. Он курировал вопросы транспортной безопасности.

О готовящемся увольнении рассказали несколько источников, в том числе федеральный чиновник подведомственной Минтрансу структуры. Об отставке могут объявить до конца недели.

Суханов работал в этой должности с 2020 года, чуть позже его прихода сменили главу Минтранса Евгения Дитриха на Виталия Савельева. С 2013 года Суханов работал заместителем руководителя Росавиации.

В его ведении были вопросы транспортной безопасности, он также курировал деятельность ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». Это предприятие с 2017 года назначили исполнителем работ по транспортной безопасности Крымского моста.

По данным ВВС, господряды на обеспечение безопасности Крымского моста обошлись бюджету в сумму больше 2 млрд рублей за несколько лет. В число работ входила в том числе разработка комплексных систем безопасности.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Власти России назвали это терактом: на мост въехал груженый взрывчаткой грузовик. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.

Фото: Минтранс.