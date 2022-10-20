Bild: в Германии подожгли приют для украинских беженцев

Bild пишет, что сегодня ночью в Гросс-Стремкендорфе был пожар в здании, где разместили украинских беженцев. Расследование ведет служба госбезопасности.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг сказала, что «люди, спасающиеся от войны, нуждаются в нашей защите и поддержке», и в Германии не потерпят насилия. По предварительным данным причиной пожара был поджог из-за политической подоплеки.

Во время пожара в здании было 14 человек, включая детей. Их разместят в другом месте. Никто не пострадал. Сейчас эксперты проверяют здание на опасность обрушения.

Такие нападения власти назвали недопустимыми и шокирующими. Расследование должно найти всех виновных.