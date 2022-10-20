Активистку в Санкт-Петербурге арестовали за антивоенную акцию

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Алису Дружину арестовали на 5 суток за нарушение порядка проведения митингов (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). Активистка «Феминистского антивоенного сопротивления» («ФАС») разместила на набережной канала Грибоедова баннер с надписью «Цинковый гробик на колесиках уже на твоей улице».

Дело рассматривал Октябрьский районный суд. По версии следствия, Алиса Дружина 3 октября «организовала и провела публичное мероприятие в форме пикетирования, группой лиц, состоящей из двух человек».

Дружина говорила, что не понимает, за что она была задержана, от дачи объяснений отказалась. Ее защитник считает, что вина Дружиной не была доказана материалами дела, были допущены процессуальные нарушения. Но суду это не помешало назначить 5 суток ареста.

Фото: «ФАС».