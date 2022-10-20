В Челябинской области впервые применили указание Генштаба об отсрочке для многодетных отцов

В Челябинской области суд потребовал пересмотреть решение о мобилизации отца троих детей в возрасте до 16 лет. Как сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков, это был первый прецедент применения указанию Генштаба об отсрочке для многодетных отцов.

Дело 17 октября рассматривал Октябрьский районный суд Челябинской области. Евгению Курчатову 40 лет пришла повестка 24 сентября.

Мужчина просил отменить решение о мобилизации. Суд в иске отказал, но обязал призывную комиссию пересмотреть ранее принятое решение о призыве. В качестве аргумента суд привел неопубликованный нормативный акт для служебного пользования — указание Генштаба от 4 октября. Но это же — статус документа — и помешал признать незаконным факт мобилизации.

Вчера председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что многодетным отцам предоставят отсрочку от мобилизации. Однако указа президента по этому поводу до сих пор не было.