Ученого из Томска приговорили к 7,5 годам колонии за «госизмену»

Томского ученого Александра Луканина приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за госизмену и передачу «одной из стран СНГ» секретных технологий (ст.275 УК РФ). Ученого арестовали в 2020 году.

По данным «Интерфакса», дело рассмотрел Томский областной суд. Суд применил при вынесении приговора ст.64 УК о назначении более мягкого наказания. Ограничения Луканин получил еще на 2 года после отбытия срока.

Ученого задержали в Томске осенью 2020 года. Несколько дней после задержания его родственники не знали о его местонахождении, ОНК Москвы через несколько дней нашли его в СИЗО «Лефортово».

Рассмотрение дела началось в июле 2022 года. «Настоящее время» уточнило, что по версии следствия, Луканин передавал секретные российские разработки Китаю. Речь шла о технологиях в области альтернативных источников питания — ученый занимался разработкой высоковольтных электронных генераторов, которые производят озон и применяются для очистки воды.

В последние годы в России усилили давление на ученых. В госизмене в этом году обвинили Анатолия Маслова и Дмитрия Колкера. Колкера задержали в июле в клинике, где он проходил терапию при раке 4 стадии: через три дня он погиб в московском СИЗО. Маслову в августе продлили арест.

Еще один обвиненный в госизмене ученый — Валерий Митько умер, не дождавшись приговора. Он находился под домашним арестом более двух лет.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».