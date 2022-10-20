Россия угрожает не продлить зерновую сделку, если ООН будет исследовать иранские беспилотники

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский после закрытого заседания Совбеза ООН заявил, что Россия откажется продлевать зерновую сделку. Москва против исследования иранских дронов, пишет ВВС. Как сообщает ТАСС, Россия требует также упростить экспорт российских удобрений.

По оценкам Полянского, Россия пока «не убеждена» в необходимости продления зерновой сделки. Он назвал результаты по экспорту российских удобрений и продовольствия пока скромными. Такие послабления были закреплены для российской продукции в зерновой сделке.

Как отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пока продолжаются дискуссии по продлению договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений из России и Украины. Срок сделки истекает 19 октября.

По информации ВВС, дело не только в вывозе удобрений и продовольствия. Полянский также сказал, что Россия против исследования сбитых над Украиной дронов. Они могут быть иранского производства, но в России это отрицают.

«У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег», — сказал Полянский.