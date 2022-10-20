В Украине погиб первый мобилизованный из Бурятии

«Сибирь.Реалии»* со ссылкой на газету «Вперёд» сообщила о смерти в Украине мобилизованного — 23-летнего Дмитрия Сидорова. Прощание пройдет 21 октября в его родном селе Илька Заиграевского района.

Сидорова мобилизовали 22 сентября из Бурятии. Он погиб 4 октября, но где именно он участвовал в боях — не уточняется.

Известно, что Сидоров был младшим братом в многодетной семье. Отучился в техникуме строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ. В 2017 году прошел срочную службу, получил специальность водителя взвода транспортирования ракет.

После армии работал охранником, слесарем. У Дмитрия осталась мать и четыре сестры..

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».