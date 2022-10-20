Разрушенный от падения Су-34 дом в Ейске восстановят в мае 2023 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о планах по восстановлению дома в Ейске, на который упал военный самолет Су-34. Восстановление хотят закончить в мае 2023 года.

«Заключение экспертов из Ейска — 3-й подъезд разбирать будут полностью, 2-й и 4-й — частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тыс. квадратных метров», — рассказал Кондратьев.

По его словам, на дом уже зашли проектировщики. Разработка документов демонтажа займет неделю, еще неделю — составление проекта строительства. Людей планируют размещать в ПВР.

После падения самолета Су-34 в Ейске в прошедшее воскресенье погибли 15 человек, больше 40 пострадали. Причиной крушения самолета назвали техническую неисправность.