Российский рынок покидает финская фармкомпания Orion Pharma

Финская компания Orion Pharma начала процесс ликвидации российского подразделения. Как выяснили «Ведомости», полностью закрыть офис планируют до конца года. Если процесс завершится, то это будет первый случай выхода с российского рынка фармацевтической компании.

Orion Pharma работала в России 15 лет. Выручка в России за 2021 год составляла 4,7 млрд рублей, чистая прибыль превысила 121 млн рублей.

Компания производит метипред. На него приходится около 82% продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон» в упаковках и порядка 84% — в денежном выражении.

Импорт препаратов в Россию продолжается. Медикаменты поступают уже расфасованными — это касается метипреда. Его поставки в Россию снизились за первые три квартала в 1,3 раза. Поставки финского тамоксифена прекратились еще в августе 2021 года.

У метипреда есть аналоги. Но один из них производит Pfizer — его доля на рынке 12,5% в упаковках. Второй препарат применяется только в стационаре и выпускается компанией Sun Pharma в виде порошка для приготовления растворов.

По оценкам врача-ревматолога Александра Елонакова, метипред необходим десяткам тысяч пациентов с ревматоидным артритом, раком, гепатитом, астмой. Заменить его также можно на преднизолон.

С начала боев в Украине российский рынок покинули более 1000 иностранных компаний. Но фармацевтические предприятия заявляли о том, что не будут прекращать работу в России, чтобы обеспечить граждан страны жизненно-необходимыми препаратами.

Среди финских компаний из России ушли девелопер YIT, инвесткомпания Sponda, ритейлер Prisma, производитель хлебных и кондитерских изделий Fazer.