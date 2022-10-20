В Белгородской области продлили школьные каникулы

В Белгородской области на неделю продлят школьные осенние каникулы. Глава региона назвал это «вынужденной мерой» из-за безопасности и оперативной обстановки. Вчера президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах особый уровень реагирования.

«В течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области ещё на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году 2 недели. Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки», — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Точные меры по «режиму особого уровня реагирования» должны будут разработать главы регионов. Закон предполагает возможность введения мобилизационных мероприятий в экономике, создание территориальной обороны, усиление охраны общественного порядка или объектов инфраструктуры.