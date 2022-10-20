Компания Volkswagen продает завод в Калуге

Компания Volkswagen ищет покупателя для завода в Калуге. По данным источника в концерне, потенциально активы может купить «Азиа Авто» из Казахстана, пишет ТАСС.

Производство на калужском заводе остановили в марте из-за начала боев в Украине. Помимо производства, в Россию остановили и поставки транспортных средств.

«С каждым витком эскалации снижается вероятность того, что тут когда-либо в обозримом будущем будет продолжено производство», — сказал представитель Volkswagen.

В июле Volkswagen сообщала, что закроет офис в Нижнем Новгороде. Завод располагался на производственной площадке «ГАЗ», который обещал обеспечить альтернативную загрузку мощностей.

С начала боев в Украине Россию покинули больше 1000 компаний. Проблемы возникли из-за санкций — многие предприятия не смогли наладить поставки запчастей и комплектующих.