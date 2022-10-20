Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения против своего сына

Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса и учредителя компании «Сибуголь», арестовали в Италии. По данным Минюста США, его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По словам Александра Усса, обвинение носит политическую окраску.

По данным РБК, вместе с Уссом обвинение предъявили пятерым гражданам России и двум венесуэльским нефтетрейдерам. Все они, по мнению Минюста США, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также они участвовали в схемах по покупке электроники двойного назначения и военных технологий, попавших под санкции. США планируют добиваться экстрадиции арестованных.

Александр Усс прокомментировал арест сына.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — считает губернатор Красноярского края.