Мобилизованных из Курской области бросили в лесу

Канал «Типичный Курск» опубликовал видеообращение жен и матерей мобилизованных из поселка Маршала Жукова. По их словам, резервистов бросили в лесу на произвол судьбы где-то в Харьковской области.

Родственницы рассказали, что мужчины уехали из поселка Маршала Жукова 10 октября. Они не выходили на связь 9 дней.

«И вот… Наши родные мобилизованные вышли на связь, просят о помощи. Так как их бросили на произвол судьбы в лесу без еды, воды и без командования, одних, где то в Харьковской области!» – сказали женщины.

По их словам, они обратились в прокуратуру и к губернатору области, но им не помогли. Их обращение приняли в Минобороны, но пока результатов нет.