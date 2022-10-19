«Важные истории»*: в перестрелке в кафе в Херсоне участвовал сын высокопоставленного генерала ФСБ

В сентябре СМИ сообщили об июньской перестрелке в кафе «Еда.Топи» в Херсоне между военными и сотрудниками ФСБ. Одним из участников перестрелки был Евгений Тихонов, сын известного генерал-полковника ФСБ Александра Тихонова, пишут «Важные истории»*.

Ранее имя Тихонова в опубликованных материалах уголовного дела не фигурировало: он был единственным, кто не пострадал и сбежал, когда контрактник Игорь Судин достал автомат и начал стрелять.

Конфликт начался за выпивкой 17 июня. Компании из ФСБ не понравилось, что контрактники выпивают в форме и с оружием. Те, в свою очередь, начали требовать документы, завязалась ссора. Один из контрактников — Сергей Обухов — достал оружие и выстрелил. Его товарищ Судин взял АК-47 и открыл стрельбу.

Сотрудники ФСБ Игорь Якубинский и Сергей Привалов, контрактник Сергей Обухов погибли на месте. Раненых Дмитрия Бородина и Игоря Судина отправили в госпиталь Минобороны в Севастополе.

Последним участником перестрелки был Евгений Тихонов. Его отец Александр Тихонов почти 25 лет возглавлял Центр специального назначения ФСБ, созданный на базе подразделений спецназа «Альфа» и «Вымпел». Много лет Тихонов оставался одним из самых закрытых и влиятельных генералов ФСБ. В сентябре его уволили со службы из-за возраста. Источники говорят, что он собирался уходить и до перестрелки в Херсоне.

Евгений Тихонов работал в СЭБ, в управлении «П», которое курирует промышленность. Он планировал, как и многие другие сотрудники ФСБ, командированные в занятые российскими войсками территории Украины, продвинуться по службе и заработать. Отец рекомендовал ему такую командировку, чтобы сын стал «заместителем губернатора Николаевской области».

Но планы Тихонова-младшего нарушили сначала ВСУ, которые не позволили взять Николаев. После карьерный рост расстроила перестрелка в том самом кафе.

«Важные истории» власти России считают «нежелательной» организацией.