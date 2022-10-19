Семьи мобилизованных из Башкирии получили по 1800 рублей

Журналисты UFA1.RU сообщили, что в Башкирии женщины начали жаловаться на маленькие выплаты: их мужей мобилизовали в конце сентября, но некоторые получили всего по 1800 рублей. Владимир Путин на заседании Совбеза говорил о необходимости обеспечить оклады минимум в 195 тыс. рублей.

Зарплата, по словам одной из женщин, пришла спустя почти месяц после мобилизации мужа, сержанта Сергея Путенихина. У семьи трое детей, ипотека и кредиты. Другая женщина рассказала, что обращалась к властям, но там сказали, что «это как бы их не касается, их дело отправить».

Журналистам на горячей линии по мобилизации объяснили, что «скорее всего пришло еще не все».

Семьи мобилизованных из Тюменской области сообщали в начале октября о том, что им пришли еще меньшие выплаты — в 759 рублей. Это, пишет канал ЧТД, была «единовременная выплата».