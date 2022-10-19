238-й день боев: главное

На заседании Совбеза президент России Владимир Путин ввел военное положение в «присоединенных» украинских регионах. Теперь можно будет ограничивать передвижение граждан, организовывать территориальную оборону, вводить комендантский час, военную цензуру, рассказал юрист Павел Чиков. По путинскому указу все предложения должны представить в трехдневный срок МВД, Росгвардия, правительство, ФСБ и другие ведомства, часть ограничений будет на региональных властях.

Другие ограничения введены в Крыму, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Здесь будет действовать средний уровень реагирования. В остальных субъектах Центрального и Южного федеральных округов заработает режим повышенной готовности. Главы регионов должны будут создать оперативные штабы и начать работу. Новые режимы будут действовать с полуночи 20 октября.

Координационный совет при кабмине должен будет также определить целевое задание по обеспечению потребностей «спецоперации» и сроки его выполнения.

Пророссийские власти Херсонской области начали эвакуацию мирных жителей на левый берег Днепра. По словам главы области Владимира Сальдо, около 50-60 тыс. человек планируют переместить в том числе в другие регионы России. Он также сказал, что власть в Херсонской области передадут военным в рамках военного положения. Эвакуация началась после того, как Кирилл Стремоусов сообщил о контрнаступлении ВСУ в направлении Новая Каменка — Берислав. По его словам, скоро должна состояться «битва за Херсон». РБК опубликовала видео, на котором видно очередь из эвакуирующихся мирных жителей.

В ответ на военное положение с ограничением для регионов создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что будет строить в Белгородской области фортификационные сооружения, так называемую «Линию Вагнера». Сам Пригожин находится на территории ДНР и ЛНР — «основной зоне» ответственности ЧВК. Там также строят оборонительные сооружения.

ASTRA со ссылкой на свои источники сообщила, что в списки лиц, которым запрещено покидать Россию из-за мобилизации, внесли 1025703 человека.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что многодетных отцов (с тремя и более детьми) освободят от частичной мобилизации. Домой даже из воинских частей вернули 9,5 тыс. человек.

Разведка Британии считает, что основные элементы военного руководства России становятся все более недееспособными. На тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка обученных младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами. По словам очевидцев, 15 октября мобилизованный расстрелял 11 солдат на военном полигоне в Белгородской области после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств. Плохое командование низшего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений.

Спецслужбы также отмечают, что четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших войсками в феврале 2022 года, уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения положения России на фронтах. Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что согласно российской доктрине разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба.