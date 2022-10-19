238-й день боев: главное

- На заседании Совбеза президент России Владимир Путин ввел военное положение в «присоединенных» украинских регионах. Теперь можно будет ограничивать передвижение граждан, организовывать территориальную оборону, вводить комендантский час, военную цензуру, рассказал юрист Павел Чиков. По путинскому указу все предложения должны представить в трехдневный срок МВД, Росгвардия, правительство, ФСБ и другие ведомства, часть ограничений будет на региональных властях.
Другие ограничения введены в Крыму, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Здесь будет действовать средний уровень реагирования. В остальных субъектах Центрального и Южного федеральных округов заработает режим повышенной готовности. Главы регионов должны будут создать оперативные штабы и начать работу. Новые режимы будут действовать с полуночи 20 октября.
Координационный совет при кабмине должен будет также определить целевое задание по обеспечению потребностей «спецоперации» и сроки его выполнения.
-
Пророссийские власти Херсонской области начали эвакуацию мирных жителей на левый берег Днепра. По словам главы области Владимира Сальдо, около 50-60 тыс. человек планируют переместить в том числе в другие регионы России. Он также сказал, что власть в Херсонской области передадут военным в рамках военного положения. Эвакуация началась после того, как Кирилл Стремоусов сообщил о контрнаступлении ВСУ в направлении Новая Каменка — Берислав. По его словам, скоро должна состояться «битва за Херсон». РБК опубликовала видео, на котором видно очередь из эвакуирующихся мирных жителей.
-
В ответ на военное положение с ограничением для регионов создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что будет строить в Белгородской области фортификационные сооружения, так называемую «Линию Вагнера». Сам Пригожин находится на территории ДНР и ЛНР — «основной зоне» ответственности ЧВК. Там также строят оборонительные сооружения.
-
ASTRA со ссылкой на свои источники сообщила, что в списки лиц, которым запрещено покидать Россию из-за мобилизации, внесли 1025703 человека.
-
Председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что многодетных отцов (с тремя и более детьми) освободят от частичной мобилизации. Домой даже из воинских частей вернули 9,5 тыс. человек.
-
Разведка Британии считает, что основные элементы военного руководства России становятся все более недееспособными. На тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка обученных младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами. По словам очевидцев, 15 октября мобилизованный расстрелял 11 солдат на военном полигоне в Белгородской области после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств. Плохое командование низшего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений.
Спецслужбы также отмечают, что четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших войсками в феврале 2022 года, уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения положения России на фронтах. Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что согласно российской доктрине разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба.
-
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российских операций. Но до сих пор маловероятно, что она вступит в бой. Причина, помимо нежелания белорусских властей, еще и в том, что российские вооруженные силы почти наверняка слишком деградировали, чтобы в ближайшие месяцы вновь открыть северный фронт против Украины с территории Беларуси. Генштаб Украины отмечает, что в Беларуси проводят скрытую мобилизацию под видом учений, хотя это, скорее всего, попытка президента Беларуси Александра Лукашенко продемонстрировать свою поддержку Путину, а не реальный показатель участия белорусских военных в боях.