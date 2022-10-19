ЧВК «Вагнера» строит оборонительные сооружения в Белгородской области

Пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» сообщила, что в Белгородской области строят фортификационные сооружения, так называемую «Линию Вагнера». Сам Пригожин находится на территории ДНР и ЛНР.

«На сегодняшний день «Линия Вагнера» активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности ЧВК «Вагнер». Кроме этого, мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя, Героя России Андрея Богатова. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производят там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК «Вагнер» обучают граждан, которые будут защищать границы области. Безусловно, мы готовы оказать всевозможную поддержку и другим областям, которым необходимо позаботиться о своей обороне», — передали в «Конкорде» слова Пригожина.