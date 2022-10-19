Reuters: ЕС согласился ввести санкции против Ирана

Агентство Reuters сообщило, что три дипломата подтвердили: в ЕС готовы ввести санкции против Ирана. DW* пишет, что в Европе обсуждают и введение девятого пакета санкций против России после массированных ударов по Украине.

Из-за использование в Украине иранских дронов санкции могут коснуться 8 человек и организаций. В Иране отрицают поставки беспилотников в Россию, не комментирует сделку и Кремль.

Список санкций согласовали сегодня 27 членов ЕС. Окончательно одобрить новые ограничения могут до утра четверга.

«Теперь, когда мы собрали достаточно доказательств, в Совете продолжается работа с целью дать четкий, быстрый и твердый ответ», — заявил представитель ЕС.

Как передал корреспондент DW*, в ЕС обсуждают также девятый пакет санкций против России. Но, по словам представителя Германии, необходимо его хорошо подготовить и заранее согласовать: для очередных ограничений, нужно единство членов ЕС.

В Германии также готовится отреагировать на изменение ситуации с Беларусью. Вероятнее всего, речь идет о возможном вступлении войск в Украину.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».