Сибирского драматурга Алексея Житковского проверяют на экстремизм

Драматург из Омска Алексей Житковский сообщил, что у него дома провели обыск. Его проверят на «экстремизм», но что точно стало поводом для преследования, неизвестно.

Как пишет «Тайга.Инфо»*, обыск сначала прошел у его жены Ирины в Нижневартовске. Ее задерживали, но потом отпустили.

Сам драматург не раз выступал против боев в Украине. Он считает, что это могло быть поводом для преследований.

«Пять полицейских зашли к нам домой и начали обыск. Ищут доказательства моей вины непонятно в чем. С женой у меня нет связи. Ей запретили мне звонить. Из полиции мне никто не звонил. Ранее я ни по какому делу не привлекался», — рассказывал Житковский.

Через несколько часов он сообщил, что его проверяют на экстремизм, с женой и детьми все в порядке.

Драматург известен тем, что в 2017 году его пьесу о защите прав репрессированных «Лета.doc» представили в Театре.doc, а потом — в МХТ имени Чехова.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».