Премию Сахарова присудили народу Украины и Владимиру Зеленскому

Европарламент присудил премию им. Сахарова «За свободу мысли» президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу, пишет ВВС.

В заявлении Европарламента сказано, что премия присуждена «храброму украинскому народу, которого представляет президент страны, избранные лидеры и гражданское общество».

«Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуя своей жизнью ради нас. Нет никого более достойного», — написала в Twitter глава Европарламента Роберта Метсола.

В этом году в числе номинантов на премию были основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Колумбийская комиссия по установлению истины, активистка из Бразилии Соня Гуам Жара и погибшая журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле.