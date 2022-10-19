РПЦ приобрела недвижимость рядом с военными базами в Норвегии

Газета Dagbladet сообщила, что Русская православная церковь с 2015 года совершила несколько сделок по покупке недвижимости недалеко от военных баз страны.

По информации журналистов, в 2015 году РПЦ купила приход преподобного Трифона Печенгского. Он находится в регионе, который известен тесными связями с Россией — в Киркенесе, всего в нескольких километрах от границы.

Через год Московский патриархат выкупил старый молельный дом в Серейде. Отсюда открывается вид на Хоконсверн — главную базу Королевского военно-морского флота Норвегии.

С 2017 по 2021 годы было еще несколько сделок в прибрежных районах. Один из приходов — святой великомученицы Ирины в Ставангере — находится в 15 минутах ходьбы от штаб-квартиры Объединенного центра боевых действий НАТО.

По мнению эксперта по безопасности Военно-морской академии Альфы Сефан недвижимость РПЦ может быть проблемой для безопасности и использоваться не только для религиозных целей.

Патриарх Кирилл не раз высказывался в поддержку боев в Украине. Его считают близким к Владимиру Путину. Против Кирилла планировали ввести санкции, но не все страны поддержали такие меры.