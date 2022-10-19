Close

#Новости

На Ямале суд отказал мобилизованному в медобследовании

19.10.2022

У мужчины травма позвоночника, больные колени и экзема рук

На Ямале 27-летний житель Ноябрьска Антон Нарыжнев пытался через суд добиться проведения медобследования перед мобилизацией: у него травма позвоночника, экзема рук и больные колени. Но суд в процедуре ему отказал, пишет «7*7». 

Нарыжнева увезли в Тюмень на военный полигон, несмотря на попытки признать его негодным к службе. Заседание провели в закрытом режиме, свидетелей по делу допросить отказались, также как назначить экспертизу. 

Ранее в Псковской области власти признали, что не проводят медкомиссию для всех мобилизованных: военкоматам достаточно категории годности, указанной в военном билете. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.