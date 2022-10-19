Следственный комитет завершил расследование дела политика Ильи Яшина*

Илья Яшин* сообщил, что Следственный комитет завершил расследование его дела. Политика обвинили в распространении «фейков» про армию.

«Сегодня меня навестил в тюрьме следователь Пахомов и радостно сообщил, что расследование моего уголовного дела закончено. Порадовал также новостью, что все мои банковские счета арестованы. Когда-нибудь я буду показывать материалы этого дела внукам, и оно будет источником многочисленных шуток. Ну а пока готовлюсь к суду и, как принято говорить в тюрьме, «держу фасон», — написал оппозиционер.

Илью Яшина* арестовали по делу о «фейках» 13 июля, суд отправил его в СИЗО. Обжалование меры пресечения результатов не дало.

Поводом для преследования стал его эфир на YouTube, где политик рассказывал об убийствах мирных жителей в Буче. Он привел точку зрения Минобороны и ВВС, но силовики сочли это «фейками».

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: Ирина Жиркова.