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#Новости

Следственный комитет завершил расследование дела политика Ильи Яшина*

19.10.2022

Его обвинили в распространении «фейков» про армию

Илья Яшин* сообщил, что Следственный комитет завершил расследование его дела. Политика обвинили в распространении «фейков» про армию. 

«Сегодня меня навестил в тюрьме следователь Пахомов и радостно сообщил, что расследование моего уголовного дела закончено. Порадовал также новостью, что все мои банковские счета арестованы. Когда-нибудь я буду показывать материалы этого дела внукам, и оно будет источником многочисленных шуток. Ну а пока готовлюсь к суду и, как принято говорить в тюрьме, «держу фасон», — написал оппозиционер. 

Илью Яшина* арестовали по делу о «фейках» 13 июля, суд отправил его в СИЗО. Обжалование меры пресечения результатов не дало. 

Поводом для преследования стал его эфир на YouTube, где политик рассказывал об убийствах мирных жителей в Буче. Он привел точку зрения Минобороны и ВВС, но силовики сочли это «фейками». 


*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом». 


Фото: Ирина Жиркова.


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