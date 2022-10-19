Сына экс-главы РЖД Якунина могли задержать в Норвегии

«Агентство»* со ссылкой на The BarentsObserver пишет, что в Норвегии 17 октября задержали 47-летнего россиянина, который запустил беспилотник в провинции Финнмарк. По мнению журналистов, им может быть сын друга Путина, экс-руководитель РЖД Якунина.

По данным полиции, у него российское и британское гражданство, а живет он в Италии. У задержанного изъяли на исследование дроны и электронные устройства. Содержание записей с беспилотника будет иметь большое значение для дела, отметили власти Норвегии. Пока россиянин проведет под арестом две недели.

Под описание полиции подходит Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД, одного из учредителей дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина. У младшего Якунина в Италии бизнес, а в интервью итальянскому каналу La7 весной он говорил, что не поддерживает бои в Украине, никогда не голосовал за Путина. Владимир Якунин внесен в санкционные списки США еще после аннексии Крыма.

В Норвегии за неделю уже четыре раза задерживали россиян за незаконное использование беспилотников или съемку секретных объектов.

*«Агентство» власти России считают «нежелательной организацией».