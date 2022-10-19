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#Новости

В Пензе заключили контракт на «помывку» мобилизованных в бане

19.10.2022

На это городские власти выделили больше 6 млн рублей

«Сирена» обнаружила контракт на «помывку мобилизованных граждан» между управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензы и МУП «Пензенские бани». По контракту должно состояться 18 469 помывок на 6,1 млн рублей. 

Сроки контракта определены с 3 октября по 30 декабря. Резервистов будут мыть в общих отделениях четырех городских бань. Каждому предоставят место для раздевания, посадочное место и тазик. Одну помывку оценили в 330 рублей. 

Журналисты отмечают, что стоимость контракта 6,1 млн рублей при дефиците бюджета города более 300 млн рублей.



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