В Пензе заключили контракт на «помывку» мобилизованных в бане

«Сирена» обнаружила контракт на «помывку мобилизованных граждан» между управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензы и МУП «Пензенские бани». По контракту должно состояться 18 469 помывок на 6,1 млн рублей.

Сроки контракта определены с 3 октября по 30 декабря. Резервистов будут мыть в общих отделениях четырех городских бань. Каждому предоставят место для раздевания, посадочное место и тазик. Одну помывку оценили в 330 рублей.

Журналисты отмечают, что стоимость контракта 6,1 млн рублей при дефиците бюджета города более 300 млн рублей.