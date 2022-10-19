Путин ввел военное положение в присоединенных украинских регионах

ТАСС пишет, что президент России Владимир Путин подписал указ о ведении военного положения в четырех новых регионах России: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Указ опубликован на сайте Кремля.

Правительство, Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардия должны в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.



Также ограничения введены в Крыму, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции в Москве. Границы закрывать из-за военного положения не будут, заверили в пресс-службе Кремля.