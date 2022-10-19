Close

#Новости

Путин ввел военное положение в присоединенных украинских регионах

19.10.2022

Он подписал соответствующий указ

ТАСС пишет, что президент России Владимир Путин подписал указ о ведении военного положения в четырех новых регионах России: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Указ опубликован на сайте Кремля. 

Правительство, Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардия должны в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Также ограничения введены в Крыму, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. 

Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции в Москве. Границы закрывать из-за военного положения не будут, заверили в пресс-службе Кремля.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.