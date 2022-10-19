У семьи главы «Роскосмоса» Борисова соратники Навального* нашли недвижимость в Черногории

Соратники Алексея Навального* опубликовали расследование о новом главе «Роскосмоса» Юрии Борисове. Его семья владеет виллой в Черногории, а после того, как Борисов начал работать в правительстве, заводами по производству ракет, вооружения, ремонту и обслуживанию подводных лодок и судов стали управлять его сыновья.

По данным расследователей, участок в Черногории Борисовы купили в 2015 году. В 2018 году Юрий Борисов стал куратором военно-промышленного комплекса России. Площадь дома составляет 803 кв. метра, за домом лес, есть бассейны, а до моря идти несколько минут.

Собственником указан его сын Константин Борисов. Однако и у второго сына — Александра — есть элитная недвижимость: несколько объектов в Москве и Подмосковье. Общая стоимость всех обнаруженных объектов недвижимости у семьи Борисовых — около 1 млрд рублей.

Юрий Борисов на госслужбе с 2004 года, а с 90-х годов он руководил предприятием ВПК по производству бортовых вычислительных машин. Также среди его активов были предприятия по ремонту двигателей, разработке систем для вычислительных комплексов, систем по отражению атак беспилотников и других необходимых оборонной промышленности.

Сейчас компанией руководит его сын и Андрей Адамов, которого называют сводным братом Борисова. Семейные связи с Адамовым подтверждает то, что домом в Черногории владеет с Борисовым и супруга Адамова.

Контракты только одной подконтрольной Борисову компании составили больше 14 млрд рублей. Среди заказчиков других предприятий были ФСБ, Адмиралтейские верфи. Причем крупные контракты структуры сыновей Борисова получали в то врем, когда их отец курировал ВПК в правительстве России.