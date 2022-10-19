Манский проходит подозреваемым по уголовному делу о клевете в отношении Михалкова

Режиссер Виталий Манский стал подозреваемым по уголовному делу о клевете на своего коллегу по цеху Никиту Михалкова. Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Манского, опубликовал материалы дела в своем Telegram-канале.

Как следует из документа, Манскому вменяют ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела стали слова Манского о хищениях на Московском международном кинофестивале, президентом которого является Михалков. Никита Михалков написал заявление на документалиста в начале сентября.

«Я как фестивальный менеджер могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15 процентов от тех сумм, которые он получает напрямую от государства. Готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу», — говорил Манский.



Собчак вызвали как свидетеля в Управление по организации дознания МВД. Манский находится за границей — его объявили в розыск. Наказание по статье о клевете в публичном выступлении — штраф от 1 млн рублей или заключение на срок до 2 лет.

Виталий Манский — режиссер-документалист, создатель фестиваля «Артдокфест». В последние годы фестиваль постоянно срывали, устраивали провокации, это же произошло и в 2022 году. На режиссера в этом году совершили нападение.