«Сетевые свободы»: в России возбудили почти 150 уголовных дел о военных «фейках»

Почти 150 уголовных дел о военных «фейках» возбудили в России после начала боевых действий в Украине. Такие данные приводит Генпрокуратура РФ, сообщают «Сетевые свободы».

«Генпрокуратура России отчиталась о 149 уголовных делах, которые возбуждены по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий», — The New Times)», — говорится в Telegram-канале правозащитного проекта.

«Сетевые свободы» отмечают, что достоверно знают лишь о 109 фигурантах, которые проходят по уголовным делам о военных «фейках», при этом 36 из них сотрудничают с проектом. Всего обвиняемых по данной статье насчитывается 124, некоторым из них вменяют до 7 эпизодов.

«В Москве возбуждено 30 дел, в Санкт-Петербурге и Алтайском крае — по 9, в Омской области — 8, в Новосибирской — 7», — отмечают «Сетевые свободы».