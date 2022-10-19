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#Новости

В Совфеде решили разобраться с подорожанием бронежилетов в 20 раз с начала текущего года

19.10.2022

По словам сенатора Нарусовой, цены на бронежилеты выросли с 7 тысяч до 135 тысяч рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам выяснить причины роста цен на военное обмундирование, сообщает «Интерфакс». Соответствующее поручение она дала после того, как сенатор Людмила Нарусова рассказала о подорожании бронежилетов в 20 раз.

Во время выступления в Совете Федерации Нарусова сообщила, что бронежилет пятой степени защиты в январе стоил всего 7 тысяч рублей. Сейчас же его стоимость поднялась до 135 тысяч рублей, обратила внимание она. «Я думаю, что это дело ФАС», — добавила сенатор.

Нарусова также обратилась к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой выяснить, почему предприятия, изготавливающие военное обмундирование, не передают их армии, а пускают в продажу. По ее мнению, такое положение дел является «совершенно ненормальным».

Матвиенко отреагировала на заявление Нарусовой: «Действительно, цены на самое необходимое для комплектования у мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски», — заявила она. Она поручил комитетам по обороне и экономической политике разобраться в данной ситуации. 

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